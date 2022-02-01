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Волейбольные баталии Клубного чемпионата прошли в Тюмени, Ишиме и Ишимском районе

Спорт, 11:48 01 февраля 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Женская волейбольная команда ТИУ одержала победу над дружиной из Нижней Тавды со счетом 3:0 в ходе очередного тура Клубного чемпионата, проходившего в Тюмени, Ишиме и Ишимском районе. Об этом сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Затем волейболистки из Тобольска сыграли с тюменской командой "Прибой". Встреча завершилась в пользу Тобольска со счетом 3:1. В подгруппе А первой лиги места распределились следующим образом: первое - у команды ТИУ, второе – у Тобольска, третье – у "Прибоя".

В с. Стрехнино Ишимского района сыграли местные волейболисты и представители Ишима, Абатского и Казанского районов. На первом месте тур завершили спортсмены Казанского района, одержав три победы из трех возможных. За ними расположился Ишимский район, на третьем месте – Ишим.

В Ишиме победу праздновал Ишимский район, второе место занял Казанский район, третье – команда СУЭНКО из Ишима.

Всего за трофеи клубного чемпионата борются 11 мужских и девять женских команд первой лиги, во второй лиге играет 41 команда, в третьей – 18 смешанных команд. К сожалению, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки оставшиеся игры перенесены на неопределенный срок. О новых датах проведения будет сообщено дополнительно.

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