Ишимские медики отмечают рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией зафиксирован в Ишиме. Ежедневно за помощью к терапевтам обращаются около 100 человек. На амбулаторном лечении сейчас находятся почти 180 человек, сообщает администрация города.

Для профилактики в Ишиме разделили потоки пациентов: в поликлинике № 1 принимают жителей с хроническими и неинфекционными заболеваниями, в терапевтическом отделении – только пациентов с симптомами ОРВИ.

В отделении на приеме работают по четыре врача-терапевта и фельдшера. Сформировано три ковидные бригады. В поликлинике по субботам организовано дежурство. При ухудшении эпидобстановки график может быть пересмотрен.

И. о. заведующего терапевтическим отделением Областной больницы № 4 Аскарбек Омаров отметил рост заболеваемости в городе и уточнил, что пациенты чаще всего болеют в легкой форме или болезнь средней степени тяжести.

"При положительном анализе на коронавирус оставайтесь дома, для открытия листа нетрудоспособности обратитесь в единую службу "122" или по телефону кол-центра 6-66-66. Если появились симптомы ОРВИ, следует начать противовирусное лечение. Не назначайте сами себе антибиотики, это делает врач после осмотра при наличии показаний. Если температура 38 градусов и выше держится более двух дней, также сообщите по указанным телефонам. Если состояние резко ухудшается, добавились одышка, ощущение нехватки воздуха, боли за грудиной, вызывайте скорую помощь по номеру "103", - рекомендовал он.

Медики напоминают, лучшая защита от коронавирусной инфекции и от риска переболеть в тяжелой форме - вакцинация. Пункты вакцинации в Ишиме указаны здесь.