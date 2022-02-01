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В Тюмени число операторов кол-центра увеличат с 33 до 81

Общество, 16:22 01 февраля 2022

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Количество операторов увеличено в Тюменском едином кол-центре 122. Об этом информационному центру правительства региона сообщил заместитель директора областного департамента информатизации Станислав Логинов.

"В связи со вспышкой заболеваемости COVID-19 и увеличением количества вызовов потребовалось создание дополнительных рабочих мест для посменной работы операторов. На данный момент в едином кол-центре горячей линии 122 действуют 33 автоматизированных рабочих места, на которых работают штатные операторы, до конца недели будут введены еще 48 рабочих мест для волонтеров", - сообщил он.

Единый кол-центр работает с 7 часов 30 минут до 20 часов. Среднее время ожидания ответа на звонок в период пиковой нагрузки 31 января увеличилось до пяти минут, однако уже сегодня его удалось вернуть к нормативным двум минутам.

Чаще всего тюменцы, звонящие на 122, хотят записаться на прием к врачу или вызвать врача на дом.

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# кол-центр

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