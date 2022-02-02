После пожара в локомотиве грузового поезда в Тюменской области организована проверка
Проверку в связи с возгоранием локомотива в Тюменской области организовала транспортная прокуратура, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Возгорание локомотива 2ТЭ116, который находился в составе грузового поезда на 32 пути парка "Т" станции Тобольск, произошло вечером 1 февраля.
Пламя локализовал пожарный поезд.
"Пострадавших нет. Задержек движения поездов не допущено. Причина возгорания устанавливается", – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Представители Тюменской транспортной прокуратуры проверят соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.