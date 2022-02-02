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После пожара в локомотиве грузового поезда в Тюменской области организована проверка

Происшествия, 10:25 02 февраля 2022

Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Проверку в связи с возгоранием локомотива в Тюменской области организовала транспортная прокуратура, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Возгорание локомотива 2ТЭ116, который находился в составе грузового поезда на 32 пути парка "Т" станции Тобольск, произошло вечером 1 февраля.

Пламя локализовал пожарный поезд.

Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

"Пострадавших нет. Задержек движения поездов не допущено. Причина возгорания устанавливается", – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Представители Тюменской транспортной прокуратуры проверят соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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# Локомотив , Уральская транспортная прокуратура

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