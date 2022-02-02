В исторической части Тюмени построят первый апарт-отель за 350 млн рублей

инвестиционное агентство Тюменской области инвестиционное агентство Тюменской области

Первый апарт-отель построят в исторической части Тюмени в створе улиц Луначарского и Ирбитской, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Инвестором выступило ООО СК "Мостдорстрой", объем инвестиций составит более 350 млн рублей. Как рассказал директор СК "Мостдорстрой" Николай Фридрих, отель может рассматриваться не только для туристов, но и проживания студентов, так как находится вблизи учебных заведений.

"Для местных жителей планируется поставить современную двухуровневую детскую площадку и закрытую парковку, которая будет находиться рядом с отелем", - сказал он.

В отеле на первом этаже обустроят кафе, магазин и супермаркет, на втором — зону коворкинга, ресторан и прачечную. С третьего по девятый этаж — апартаменты площадью до 17 кв. м и спортивный зал. На крыше — открытая терраса. Строители приступили к подготовке площадки.

Генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов сообщил, что инвестору предоставили земельный участок без проведения торгов, так как проект признан масштабным инвестиционным проектом на основании распоряжения губернатора области. По его словам, это стандартная процедура, когда объем инвестиций на реализацию проекта превышает определенную сумму, установленную законом региона.

Проект находится на сопровождении инвестиционного агентства Тюменской области.