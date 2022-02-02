В Тюмени обсудили законодательство в сфере обращения с домашними животными

| Фото: https://duma.tyumen-city.ru/ | Фото: https://duma.tyumen-city.ru/

Тюмень – один из первых городов России, где прошло всестороннее обсуждение совершенствования нормативной правовой базы в сфере обращения с домашними животными. Об этом, открывая встречу, сообщил председатель городской думы Евгений Заболотный 2 февраля.

Участие в совещании, инициированном депутатом Госдумы Евгением Марковым, приняли областные и городские депутаты, представители Роспотребнадзора, прокуратуры, эксперты и общественники.

По словам Евгения Заболотного, ежегодно в России число пострадавших от нападений животных доходит до 400 тыс. человек, причем 30% из них - дети. По данным регионального Роспотребнадзора, в Тюменской области эта цифра составляет до 3 тыс. 500 случаев в год.

"Цифры говорят сами за себя, поэтому Совет Госдумы Российской Федерации поручил создать рабочую группу по подготовке изменений в законодательство России, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак, - сообщил он. – Однако корни этого вопроса лежат в более широкой плоскости, поэтому рассмотреть проблему стоит шире, нежели просто наличие на улицах бродячих собак".

О том, что в Тюмени с 2012 года ведется системная работа по отлову и содержанию безнадзорных животных напомнил заместитель главы города Семен Тегенцев. Он отметил, что создано учреждение, наделенное функциями по отлову животных и временного их содержания – тюменский "Леспаркхоз".

"Накопленный за это время опыт позволяет говорить о стабильной ситуации на территории города, - считает он. – Сегодня ежегодно поступает до трех тысяч заявок на отлов, наблюдается тенденция к снижению их числа".

Участники совещания пришли к выводу о необходимости введения учета домашних животных. В частности, чипировании собак, позволяющего при необходимости точно установить ее владельца.

Подводя итог встречи, Евгений Заболотный отметил, что необходимо решить две задачи. Во-первых, избавить улицы от бродячих животных, а во-вторых – воспитание хозяйского отношения и ответственности владельцев.

"Когда будет решен этот вопрос, новое поголовье бродячих собак не будет появляться на наших улицах, - уверен он. – А для этого предстоит поработать над федеральным законодательством, вслед за этим внести дополнения и изменения в законодательства региона и муниципалитета".

Депутат Государственной думы Евгений Марков считает, что встречи, подобные тем, что прошли в Тюмени, позволят выработать системные решения, способные раз и навсегда решить проблему безнадзорных животных.

"Надеюсь, что в самое ближайшее время Госдума примет законопроект именно в том виде, в котором его легко будет исполнять и контролировать, - отметил он. – К сожалению, годы реализации существующего федерального закона показали несовершенство заложенных в него норм".

Предложения будут размещены на сайте Тюменской городской думы и в течение трех дней можно внести свои. В дальнейшем их отправят в Госдуму.