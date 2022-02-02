Поручение губернатора возобновить программу по лизингу - важное для малого бизнеса, считает Конева

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Участие в Совете по улучшению инвестиционного климата позволяет предпринимателям региона лучше понимать, как развивается область и какие инвестиционные планы будут реализованы на ее территории. Об этом сказала первый заместитель генерального директора ООО "ЮниМед" Ульяна Конева по итогам заседания, которое состоялось 2 февраля в режиме ВКС под председательством губернатора Александра Моора.

Особый интерес вызвала презентация инвестиционного бренда Тюменской области. По словам Ульяны Коневой, предприниматели получили подтверждение того, что регион намерен улучшать инвестиционный климат, а также смогли задать вопросы и получить ответы в режиме реального времени.

"Меня интересовал вопрос о получении возмещения по договорам лизинга - такую помощь в приобретении оборудования малому бизнесу оказывает правительство региона. Александр Викторович обозначил, что есть поручение ее возобновить, до 1 апреля будет рассмотрен проект нормативного документа. Губернатор также отметил, что в него вносят изменения, помощь будет получить легче. Мы ожидаем указанной даты, чтобы понять, чего ожидать в ближайшем будущем, и соотносить планы правительства с нашими бизнес-планами", - сказала первый заместитель генерального директора ООО "ЮниМед".

Напомним, на заседании совета по улучшению инвестиционного климата обсудили итоги реализации программы инвестиционного развития в 2021 году, практику области по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальных образованиях, планы службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. Был представлен инвестиционный потенциал Казанского района.