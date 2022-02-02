В Тюмени пройдет форум по обмену лучшими практиками устойчивого развития регионов

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал предложение о проведении в Тюмени в 2022 году межрегионального мероприятия по обмену лучшими практиками устойчивого развития субъектов РФ.

С инициативой его проведения выступил директор направления "Лучшие практики" федерального Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко, выступая на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата.

"Если эпидемиологическая обстановка будет позволять, то летом-осенью 2022 года здорово будет провести такой форум. Потому что обмен практиками проходит более качественно, когда есть личный контакт, возможность пообщаться, обменяться мнениями и опытом. Мы такие мероприятия проводили до пандемии. Надеюсь, что сможем провести его и на тюменской земле", - обратился Александр Пироженко к участникам заседания.

Александр Моор отметил, что даст поручение департаменту экономики и департаменту инвестиционной политики господдержки предпринимательства начать подготовку к мероприятию совместно с Агентством стратегических инициатив.

"Ваше предложение полностью поддерживаю и принимаю. Будем планировать и готовиться к этому мероприятию. Надеюсь, что в 2022 году с учетом эпидемиологической ситуации на нашей территории представители субъектов России смогут обменяться лучшими практиками", - сказал глава региона.

Говоря о Тюменской области, Александр Пироженко отметил, что регион одним из первых разместил свои практики на "Смартеке". На данный момент это уже 26 практик, пять из которых востребованы другими регионами. При этом тюменцы помогают своим коллегам эти практики внедрять.

"Тюменская область - открытый регион, который не только делится своими наработками, но и берет успешный опыт своих коллег. Практики, которые размещаются, недорогие по стоимости реализации. Они качественные за счет грамотных управленческих решений. Кроме того, многие из них как раз рассчитаны на экономию средств и повышение эффективности работы",- добавил Александр Пироженко.

Среди наиболее интересных направлений, по которым успешно работает Тюменская область, он назвал инвестиционную политику, сферы здравоохранения, образования и культуры, а также региональное и муниципальное управление.

Любовь Голышева