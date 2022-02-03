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В Тюменском районе участники "Педагогического калейдоскопа" включились в конкурсные испытания

Общество, 17:10 03 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заочные этапы конкурса "Педагогический калейдоскоп-2022" прошли для участников в номинациях "Воспитатель года", "Учитель года" и "Педагог коррекционного сопровождения". Конкурсанты представили жюри методическое портфолио о своей педагогической и творческой деятельности, сообщает администрация района.

Напомним, "Педагогический калейдоскоп-2022" открылся 28 января. Участвуют 36 конкурсантов. В конкурсе шесть номинаций: "Учитель года", "Воспитатель года", "Педагог коррекционного сопровождения", "Сердце отдаю детям", "Лучший преподаватель ДШИ" и "Классный руководитель года".

В связи с эпидемиологической обстановкой очные этапы конкурса будут проходить в формате видеоконференцсвязи. 4 февраля запланирован второй этап для участников в номинации "Педагог коррекционного сопровождения".

Результаты конкурсных испытаний будут известны в конце февраля 2022 года, награждение победителей состоится во время торжественной церемонии закрытия.

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