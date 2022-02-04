Застрявшему у кладбища водителю BMW помогли тюменские пожарные
| Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Огнеборцы помогли водителю BMW, застрявшей в снегу возле кладбища в районе с. Княжево в Тюменском районе ночью 4 февраля.
Сообщение поступило в 1 час 43 минуты. "На место выехали сотрудники 136 пожарно-спасательной части. С помощью буксировочного троса вытащили BMW", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
Инна Пахомова