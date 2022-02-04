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Застрявшему у кладбища водителю BMW помогли тюменские пожарные

Происшествия, 12:30 04 февраля 2022

скриншот с видео ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Огнеборцы помогли водителю BMW, застрявшей в снегу возле кладбища в районе с. Княжево в Тюменском районе ночью 4 февраля.

Сообщение поступило в 1 час 43 минуты. "На место выехали сотрудники 136 пожарно-спасательной части. С помощью буксировочного троса вытащили BMW", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Инна Пахомова

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# автомобили , ГУ МЧС России по Тюменской области

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