Застрявшему у кладбища водителю BMW помогли тюменские пожарные

| Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Огнеборцы помогли водителю BMW, застрявшей в снегу возле кладбища в районе с. Княжево в Тюменском районе ночью 4 февраля.

Сообщение поступило в 1 час 43 минуты. "На место выехали сотрудники 136 пожарно-спасательной части. С помощью буксировочного троса вытащили BMW", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Инна Пахомова