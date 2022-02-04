  • 4 февраля 20224.02.2022пятница
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Нижнетавдинском районе объемы производства молока превысили 23 тысячи тонн в 2021 году

Экономика, 17:21 04 февраля 2022

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

23 тыс. 353 тонны молока произвели сельхозпредприятия Нижнетавдинского района в 2021 году. Это 101% к аналогичному периоду 2020 года, сообщает "Нижняя Тавда сегодня".

Средний удой на одну корову превысил прошлогодний показатель на 713 кг и достиг 7 тыс. 376 кг. В зачетном весе реализация продукта составила 24 тыс. 843 тонны.

Лучших результатов достигли на предприятии Соломона Шармазанова, там средний удой был равен 8 тыс. 898 кг.

У "ПК "Молоко" средний удой составил 7 тыс. кг. В хозяйстве закупили 499 нетелей голштинской породы из Германии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# молоко , производство молока

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:43 04.02.2022В Ишимском районе к началу посевной приобретут более 12 тысяч тонн удобрений
17:21 04.02.2022В Нижнетавдинском районе объемы производства молока превысили 23 тысячи тонн в 2021 году
15:16 04.02.2022"РН-Уватнефтегаз" сэкономил электроэнергии на 100 млн рублей
14:32 04.02.2022264 млрд рублей размещено на банковских счетах жителей Тюменской области на начало 2022 года