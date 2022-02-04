В Нижнетавдинском районе объемы производства молока превысили 23 тысячи тонн в 2021 году

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

23 тыс. 353 тонны молока произвели сельхозпредприятия Нижнетавдинского района в 2021 году. Это 101% к аналогичному периоду 2020 года, сообщает "Нижняя Тавда сегодня".

Средний удой на одну корову превысил прошлогодний показатель на 713 кг и достиг 7 тыс. 376 кг. В зачетном весе реализация продукта составила 24 тыс. 843 тонны.

Лучших результатов достигли на предприятии Соломона Шармазанова, там средний удой был равен 8 тыс. 898 кг.

У "ПК "Молоко" средний удой составил 7 тыс. кг. В хозяйстве закупили 499 нетелей голштинской породы из Германии.