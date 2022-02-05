В 2022 году нефтяникам возместят до 5% стоимости оборудования, приобретенного у тюменских производителей

| Фото: oilgasforum2021 | Фото: oilgasforum2021

Компенсацию в размере до 5% стоимости оборудования, приобретенного у промышленных предприятий Тюменской области, смогут получать нефтегазодобывающие компании с 2022 года, сообщил губернатор Александр Моор в интервью РБК-Тюмень.

Эта региональная мера господдержки бизнеса рассчитана на дальнейшее развитие Тюменского нефтегазового кластера, который объединяет 53 предприятия из восьми регионов.

Евгений Бабенко