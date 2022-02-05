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В 2022 году нефтяникам возместят до 5% стоимости оборудования, приобретенного у тюменских производителей

Губернатор, 15:18 05 февраля 2022

oilgasforum2021 | Фото: oilgasforum2021

Компенсацию в размере до 5% стоимости оборудования, приобретенного у промышленных предприятий Тюменской области, смогут получать нефтегазодобывающие компании с 2022 года, сообщил губернатор Александр Моор в интервью РБК-Тюмень.

Эта региональная мера господдержки бизнеса рассчитана на дальнейшее развитие Тюменского нефтегазового кластера, который объединяет 53 предприятия из восьми регионов.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , господдержка , нефтегазовый комплекс , промышленность

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