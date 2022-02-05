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Более 200 инвестпроектов планируют завершить в Тюменской области в 2022 году

Губернатор, 15:46 05 февраля 2022

admtyumen.ru

Более 200 инвестиционных проектов планируется завершить в Тюменской области в 2022 году, в результате для жителей региона будет создано более 4 тыс. новых рабочих мест.

Об этом сообщил глава региона Александр Моор в интервью РБК-Тюмень.

"Все инвестиционные проекты в Тюменской области сопровождают региональные и муниципальные органы власти, а также ресурсоснабжающие организации. Здесь важны регулярность и минимум бюрократизма, поэтому мы перезагрузили работу нашего проектного офиса", - рассказал губернатор.

По словам Александра Моора, каждый понедельник он начинает с большой инвестиционной планерки.

"Рассматриваем решения, а через неделю уже контролируем их исполнение. Это позволяет ускорить все процессы, а для инвесторов время – это деньги", – заявил Александр Моор.

При рассмотрении инвестиционных проектов и принятии решения об оказании господдержки, учитывается не только их экономическая эффективность, отметил глава региона. Обязательно изучается влияние инвестпроекта на экологию, а также количество вновь создаваемых рабочих мест и возможность трудоустройства местных жителей.

"Думаю, это справедливо. Инвесторы, которые получают господдержку, должны разделять наши ценности", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , инвестиционные проекты

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