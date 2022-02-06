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Тюменец Денис Спицов - серебряный призер Олимпиады

Спорт, 13:30 06 февраля 2022

Олимпийский комитет России во ВКонтакте | Фото: Олимпийский комитет России во ВКонтакте

Тюменский лыжник Денис Спицов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине.

Тюменец отличился в скиатлоне на дистанции 30 километров. Первое место занял еще один россиянин - Александр Большунов. Примечательно, оба спортсмена после падений мобилизовались и продолжили гонку. Тройку лучших замкнул финн Йиво Нисканен.

С победой спортсменов поздравил губернатор Александр Моор в своих аккаунтах в социальных сетях.

"Такой гонки мы не видели давно. Драматично, сильно и такая развязка. Молодцы, ребята! Поздравляю. Спасибо президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, тренерам за подготовку команды к Олимпиаде. Тюменская область гордится вами", - написал глава региона.

Напомним, 5 февраля тюменский биатлонист Александр Логинов в составе национальной сборной завоевал бронзовую медаль в смешанной эстафете, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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# Денис Спицов , Олимпийские игры

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