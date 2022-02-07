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В Ишиме 25 молодых семей получили сертификаты на жилье

Экономика, 11:23 07 февраля 2022

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

25 молодых семей Ишима получили свидетельства на улучшение жилья 4 февраля, сообщает администрация Ишима.

Многие многодетные пары пришли вместе на вручение вместе с детьми. Горожан поздравил руководитель муниципалитета Фёдор Шишкин

По данным администрации Ишима, в городе ежегодно увеличивается количество семей, улучшивших свои жилищные условия. В 2021 году выплаты получили 77 молодых семей. В 2022 году сертификаты выдадут 82 ишимским семьям, это произойдет в ближайшее время.

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# жилье , Ишим , молодые семьи

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