В Ишиме 25 молодых семей получили сертификаты на жилье

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

25 молодых семей Ишима получили свидетельства на улучшение жилья 4 февраля, сообщает администрация Ишима.

Многие многодетные пары пришли вместе на вручение вместе с детьми. Горожан поздравил руководитель муниципалитета Фёдор Шишкин

По данным администрации Ишима, в городе ежегодно увеличивается количество семей, улучшивших свои жилищные условия. В 2021 году выплаты получили 77 молодых семей. В 2022 году сертификаты выдадут 82 ишимским семьям, это произойдет в ближайшее время.