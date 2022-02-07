Второй день Олимпиады принес россиянам три медали

| Фото: Олимпийский комитет России во ВКонтакте | Фото: Олимпийский комитет России во ВКонтакте

Три медали принес второй день зимних Олимпийских игр в Пекине российским спортсменам.

Вслед за лыжницей Натальей Непряевой, завоевавшей серебро, сразу двое спортсменов поднялись на олимпийский подиум в мужском скиатлоне. Долгожданную золотую медаль выиграл Александр Большунов, а вторым стал тюменец Денис Спицов.

"Мы все болели, переживали. Очень рады, что все сложилось удачно: сервис сработал отлично, погода была благоприятная и Денис смог настроиться на гонку. Я желаю всем нашим девчонкам и ребятам удачи", - рассказала мама серебряного призера Олимпиады Татьяна Спицова.

Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала для России первую за 28 лет олимпийскую награду в могуле. 19-летняя спортсменка стала бронзовым призером.

В шаге от медали остановился конькобежец Сергей Трофимов на дистанции 5 тыс. метров. До последней пары участников он шел третьим, однако швед Нильс ван дер Пул установил олимпийский рекорд и отодвинул нашего спортсмена на итоговое четвертое место.

7 февраля будет разыграно восемь комплектов наград. В командном турнире фигуристов Россияне досрочно выиграли золото. Также предстоит побороться за медали в горнолыжном и конькобежном спорте. Биатлонистки померятся силами в индивидуальной гонке в 15 км.

В настоящий момент команда России занимает первое место в медальном зачете. В копилке сборной - шесть наград: две золотые, две серебряные и две бронзовые.

Евгений Новоселов