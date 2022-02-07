Полицейские помешали пожилой тюменке перевести мошенникам 200 тысяч рублей

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

200 тыс. рублей едва не лишилась 72-длетняя тюменка, поверившая телефонной мошеннице. Перевести злоумышленникам деньги ей не позволили сотрудники правоохранительных органов, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

В дежурную часть отдела полиции № 5 Тюмени обратились молодые люди, сообщившие, что заметили на улице бабушку, говорившую по телефону у банкомата. Сотрудники полиции прибыли на место и успели предотвратить перевод средств на счета злоумышленников.

Позже тюменка 1950 года рождения рассказала, что ей позвонила неизвестная, представившаяся следователем. Собеседница сообщила пенсионерке, что ее внучка стала виновницей ДТП с пострадавшим. Чтобы спасти внучку от уголовной ответственности, "следователь" потребовала заплатить 200 тыс. рублей.

Собрав все свои сбережения, пенсионерка отправилась к ближайшему банкомату, где попросила двух молодых людей помочь ей с переводом. Злоумышленница, услышав, что рядом с жертвой есть посторонние, потребовала от нее незамедлительно отправиться к другому банкомату. В этот момент тюменку остановили полицейские. Возбуждено уголовное дело по ст. "Попытка кражи".