Жителя Тюменской области отправили в колонию за сексуальное домогательство племянницы

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

На восемь лет в колонию общего режима отправил Казанский районный суд мужчину, совершившего сексуальное насилие в отношении 17-летней племянницы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Преступление совершено 14 июля 2021 года. Мужчина пьянствовал в своем доме в с. Новоселезнево. В гости к его дочери пришла двоюродная 17-летняя сестра и осталась ночевать.

"Ночью пьяный гражданин зашел в спальню к девушкам и забрался к племяннице под одеяло. Проснувшись, испуганная девушка укусила дядю за плечо, вырвалась и спряталась в комнате сестры. Девушки заперлись изнутри, а хмельной родственник вышиб двери. На следствии он рассказал, что хотел извиниться. К этому времени в дом вошел вызванный наряд полицейских, которые задержали мужчину. Он сознался в том, что силой удерживал племянницу на кровати", – рассказали в пресс-службе судебной системы.

Пытаясь загладить вину, он телеграммой извинился перед племянницей и ее родителями. А в знак примирения передал им 200 тыс. рублей.

Теперь мужчине 1974 года рождения предстоит провести восемь лет в колонии общего режима.