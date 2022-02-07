Луиза Носкова: у тюменских спортсменов есть все шансы завоевать золото Олимпиады

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

У спортсменов из Тюменской области, которые выступают в составе сборной России на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине, есть все шансы завоевать золотые медали.

Таким мнением в интервью корреспонденту агентства "Тюменская линия" поделилась чемпионка Олимпийских игр, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта по биатлону, президент РОО "Олимпийского резерва Тюменской области" Луиза Носкова. Она отметила, что внимательно следит за ходом соревнований и не пропускает ни одной трансляции.

"Я активно смотрю Олимпийские игры, включая лыжные гонки, биатлон. Переживаю, мысленно бегу рядом со спортсменами, вижу, какие у них эмоции на лицах. Болела и за Дениса Спицова, видела, как тяжело он шел коньковую часть, особенно последний круг. Это человек, у которого сильный характер, собранность, умение абстрагироваться от посторонних раздражителей, в этом он мастер. Поэтому думаю, у Дениса есть шансы завоевать золотую медаль", - отметила она.

Луиза Носкова рассказала, что знает Дениса Спицова с 8 класса, когда он вместе с тренером переехал в Тюмень из Вологды, чтобы тренироваться. В областной спортивной школе олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону и началась его карьера в Тюменской области.

"То, что у него есть серебряная медаль, – это здорово. Потому что в течение двух лет до Олимпийских игр Денис то болел, то получал травмы. Поэтому его награда – это замечательный результат. Впереди эстафеты, Денис должен быть в составе эстафетной четверки. Поэтому будем ждать золотую медаль", - добавила Луиза Носкова.

Иван Якимушкин, Татьяна Сорина и Александр Логинов, представляющие Тюменскую область на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине, тоже имеют отличную подготовку и все шансы на победу.

"Будем держать кулачки, потому что каждый из них может показать высокий результат. Надеюсь, у Тюменской области будет еще не одна медаль", - подчеркнула Луиза Носкова.

Любовь Голышева, Александр Лабыкин