БК "Нефтехимик" дважды уступил курским баскетболистам

| Фото: БК "Русичи" во ВКонтакте | Фото: БК "Русичи" во ВКонтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" потерпел два поражения в первенстве Российской Суперлиги-2.

В Курске тоболяки уступили клубу "Русичи". Первая встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом — 115:91. В повторном поединке хозяева выиграли три четверти из четырех, что обеспечило им итоговую победу - 97:70. В составе тоболяков сразу три игрока набрали по 13 очков - Никита Солдатов, Егор Чернышев и Илья Луппо.

"Нефтехимик" остался на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 40 очков. Следующие игры тоболяки проведут также на выезде 12 и 13 февраля. В Тульской области подопечные Дмитрия Тараканова сыграют с клубом "Новомосковск".

Евгений Новоселов