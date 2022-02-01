Владимир Якушев: смертность на дорогах УФО нужно свести к нулю

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

За 11 месяцев прошлого года общая смертность на дорогах Уральского федерального округа уменьшилась по отношению к 2020 году на 5,6%, но, тем не менее, в абсолютных цифрах - это 1 тыс. 38 оборвавшихся жизней. Наша задача - сделать всё, чтобы свести этот показатель к нулю.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев по итогам совещания, которое провел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Основными темами стали ход дорожного строительства в регионах и безопасность на дорогах.

По словам Владимира Якушева, смертность на дорогах федерального значения в регионах УФО в 2021 году выросла: с января по ноябрь 2021 года на таких трассах погибли 276 человек (в 2020 году - 270 человек).

Полпред отметил, что необходимо принимать все меры по обеспечению безопасности дорожной сети. В первую очередь - завершить работы по расширению ключевых трасс.

"Мы стремимся к тому, чтобы основные направления — Екатеринбург - Пермь, Челябинск, Тюмень и от Тюмени на Север — были минимум в четырёхполосном исполнении. Такие дороги исключают выезд на встречную полосу для обгона, а это наиболее частая причина серьёзных аварий. Кроме того, необходимо продолжать оснащение трасс камерами фиксации нарушений скоростного режима. И третье – вести профилактическую работу с водителями", - добавил Владимир Якушев.

На совещании заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин напомнил, что к 2024 году в нормативное состояние планируется привести 85% дорог в агломерациях и не менее 50% региональных дорог. К концу марта регионам необходимо заключить контракты на дорожное строительство в 2022 году и далее. В среднем по России контрактация на этот год составляет 60,8%. В УФО показатель выше: 65,7%.

В 2021 году в России снизилась смертность в результате ДТП. Вместе с тем число смертей на дорогах федерального значения выросло. По словам вице-премьера, объективные причины роста смертности есть: увеличился трафик, расширилась дорожная сеть, улучшилось её качество. Допускать дальнейшего увеличения смертельных ДТП на дорогах нельзя.