Якушев: "Наука Урала способна удовлетворить запросы реального сектора экономики"

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев встретился с главой Российской академии наук Александром Сергеевым.

"Перед российской наукой стоят серьезные вызовы. Это защита от новых инфекций и предотвращение биологических угроз. Противодействие негативным изменениям климата, внедрение "зелёных" технологий в энергетике. Создание и развитие отечественной производственной базы и инфраструктуры. Уральский федеральный округ обладает всеми возможностями для реализации проектов российского и мирового уровней. Наука Урала способна удовлетворить запросы реального сектора экономики. Самое главное, чтобы наработки ученых находили отражение в новейших технологиях, в которых нуждается наша промышленность", - акцентировал Владимир Якушев на встрече с президентом РАН.

Полпред подчеркнул, что все регионы УФО активно участвуют в работе научно-образовательных центров мирового уровня, расположенных на территории округа - Уральского и Западно-Сибирского НОЦ. Работа над частью проектов должна завершиться уже в этом году. Важно, чтобы разработки внедрялись в производство. Чтобы реальный сектор экономики, научные институты и университеты чувствовали положительный эффект от деятельности научно-образовательных центров.

Так, 2020 год - Год науки и технологий - в Тюменской области ознаменован открытием первого в стране карбонового полигона. На площадке Западно-Сибирского НОЦ команды ученых занимаются разработкой конкурентоспособных технологий. Например, в 2022 году исследователи приступили к работе по цифровизации системы бесштанговой добычи нефти. Это позволит оптимизировать процессы для увеличения объема добываемой продукции и сократить расходы на содержание самой установки. Проект реализуется в рамках деятельности Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Идею создания высокотехнологичного производства поддержали в правительстве Тюменской области.

У Западно-Сибирского НОЦ зафиксирован самый высокий темп прироста по количеству созданных высокотехнологических рабочих мест. В планах – продолжать активно создавать условия и рабочие места, в том числе для молодых исследователей, развивая сеть молодежных научных лабораторий. НОЦ привлекает в Тюмень перспективных ученых из ведущих зарубежных и российских научных центров, университетов. Созданы условия для привлечения молодых ученых для работы в международных коллаборациях, стажировки в лучших научных организациях. Действует грантовая поддержка.