Тобольские баскетболисты дважды проиграли в Туле

| Фото: БК "Нефтехимик" во ВКонтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во ВКонтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" потерпел два выездных поражения в первенстве Российской Суперлиги-2.

В Туле тоболяки уступили клубу "Новомосковск". Первая встреча завершилась победой хозяев со счетом — 82:77. В повторном поединке шла равная борьба, итоговую победу представители Тульской области смогли вырвать в самой концовке— 81:78. В составе тоболяков самым результативным стал Виктор Кашин. На его счету 23 очка и 11 точных передач.

БК "Нефтехимик" опустился на девятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Следующие игры тоболяки проведут также на выезде 22 и 23 февраля. В Тамбове подопечные Дмитрия Тараканова сыграют с одноименным клубом.

Евгений Новоселов