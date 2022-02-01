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Тобольские баскетболисты дважды проиграли в Туле

Спорт, 11:23 14 февраля 2022

БК "Нефтехимик" во ВКонтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во ВКонтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" потерпел два выездных поражения в первенстве Российской Суперлиги-2.

В Туле тоболяки уступили клубу "Новомосковск". Первая встреча завершилась победой хозяев со счетом — 82:77. В повторном поединке шла равная борьба, итоговую победу представители Тульской области смогли вырвать в самой концовке— 81:78. В составе тоболяков самым результативным стал Виктор Кашин. На его счету 23 очка и 11 точных передач.

БК "Нефтехимик" опустился на девятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Следующие игры тоболяки проведут также на выезде 22 и 23 февраля. В Тамбове подопечные Дмитрия Тараканова сыграют с одноименным клубом.

Евгений Новоселов

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# БК Нефтехимик , Тобольск

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