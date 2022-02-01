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Житель Тобольска убил сожительницу и спрятал тело в сумке в лесу

Происшествия, 17:24 14 февраля 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

34-летний житель Тобольска обвиняется в убийстве сожительницы. После многочисленных ударов женщина скончалась. Ее тело сожитель поместил в сумку и спрятал в лесу.

По информации регионального СУ СК РФ, 6 февраля ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома в 9 мкр Тобольска, в очередной раз поссорился с сожительницей.

"Во время словесной перепалки из-за малозначительного повода мужчина нанес 31-летней потерпевшей множественные удары по голове и телу, в результате чего через непродолжительное время женщина скончалась на месте. С целью сокрытия следов преступления, он поместил тело сожительницы в дорожную сумку и вывез ее в лесной массив, расположенный недалеко от дорожного указателя населенного пункта "Долбилово" Тобольского района, где забросал ветками и засыпал снегом", - говорят следователи.

Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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# СУ СК РФ по Тюменской области , убийство

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