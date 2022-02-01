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В Тюмени и Ялуторовске реализуют инвестпроекты по производству стройматериалов и логистике

Экономика, 18:14 15 февраля 2022

www.iato.ru | Фото: www.iato.ru

Две бизнес-идеи в сфере логистики и производства строительных материалов поддержали участники экспертного совета фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

В Ялуторовске будет реализован проект модернизации производства строительных стеновых изделий, что позволит увеличить производственные мощности.

В Тюмени начинается реализация инвестиционного проекта по строительству логистического складского комплекса. Проработаны вопросы размещения, проведены работы по оформлению земельного участка, инвестор заключает договор купли-продажи земельного участка. Проект будет реализован к концу 2023 года, сообщает инвестагентство.

"В работу запускаются важные для региона проекты. Их успешная реализация позволит создать на территории Тюменской области более 300 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций в экономику региона по обоим проектам составит более двух миллиардов рублей", - отметил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Участники экспертного совета проголосовали за их включение в реестр инвестиционных проектов для комплексного сопровождения на всех стадиях реализации.

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# инвестиции , инвестиционное агентство

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