Житель Заводоуковска украл телефон у сотрудницы больницы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в краже телефона, задержали в Заводоуковске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратилась сотрудница медицинского учреждения, у которой на работе украли телефон за 22 тыс. рублей. Под подозрение попал ранее судимый местный житель. Он зашел в поликлинику и попросил разрешения зарядить свой телефон. Спустя какое-то время его попросили уйти. Подозреваемый прихватил со стола чужой телефон и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до двух лет.