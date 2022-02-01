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Владимир Якушев обсудил с руководителем Ростехнадзора в УФО подготовку к отопительному сезону

Политика, 18:07 16 февраля 2022

Фото: uralfo.gov.ru

Мероприятия, реализация которых должна ускорить подготовку муниципалитетов Уральского федерального округа к отопительным сезонам, обсудили в ходе рабочей встречи полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и руководитель Уральского управления Ростехнадзора Андрей Таранов.

"Деятельность органов Ростехнадзора – важная государственная задача, в процессе которой обеспечивается проверка соответствия подготовки объектов к отопительному сезону. Принципиальность требований инспекторов, неотвратимость их выполнения - залог получения нашими гражданами тепла зимой без аварий и инцидентов", - отметил Владимир Якушев.

На встрече обсуждались вопросы проведения органами Ростехнадзора ежегодной оценки готовности муниципальных образований УФО к прохождению отопительного сезона. Андрей Таранов обозначил наиболее распространенные недостатки, выявляемые при проведении такой оценки, а также порядок работы ведомства с уполномоченными органами и организациями по контролю за их устранением.

В целом ежегодно более 80% муниципальных образований, находящихся в УФО, признаются полностью готовыми к отопительному сезону, в том числе по результатам работы по устранению выявленных недостатков. Эта цифра сопоставима с данными по Российской Федерации. Оставшиеся муниципалитеты продолжают устранение нарушений, которые, в большей части, заключаются в необходимости документарного оформления реализованных решений.

Полпред дал поручение главным федеральным инспекторам в регионах УФО поставить на контроль получение паспортов готовности к отопительному сезону.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , отопительный сезон

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