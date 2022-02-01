C Днем российских студенческих отрядов поздравил тюменцев губернатор Александр Моор

| Фото: группа #ТОСО | Студенческие отряды Тюменской области во ВКонтакте | Фото: группа #ТОСО | Студенческие отряды Тюменской области во ВКонтакте

C Днем российских студенческих отрядов поздравил тюменцев губернатор Александр Моор, сообщает информационный центр правиельства региона.

"В Тюменской области студотряды внесли весомый вклад в масштабную и героическую историю освоения Западной Сибири. Традиции, заложенные первопроходцами Севера, сегодня продолжает молодое поколение. Современные студенческие отряды объединяют активных и инициативных ребят, готовых трудиться, осваивать новые профессии и приносить пользу", - сказал глава региона.

Александр Моор пожелал всем ветеранам и участникам студотрядовского движения здоровья, счастья и новых трудовых побед.