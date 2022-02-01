Продукцию 40 компаний представят в "Преображенском" на ярмарке "Покупай тюменское"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 40 производителей представят сыры, молочную гастрономию, мясные полуфабрикаты, рыбу, птицу, мясо, кондитерские изделия, напитки на ярмарке "Покупай тюменское", которая пройдет в гастромаркете "Преображенский" в Тюмени 19 и 20 февраля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала продюсер проекта Ульяна Жаркова.

"Будут дегустации, выступление артистов из центра творчества "Максимум", программа с народными гуляньями на улице, мастер-классы шеф-повара, а также марафон подарков от тюменских производителей", – рассказала Ульяна Жаркова.

На ярмарке бренд-шеф боулинг-ресторана "Бруклин боул" Вячеслав Ивасенко проведет мастер-класс.

По словам продюсера проекта, это будет не просто торговля, а полноценное место для проведения выходных. Следующую ярмарку авторы проекта "Покупай тюменское" планируют провести летом и, скорее всего, на открытом воздухе.

В оба дня ярмарка проекта "Покупай тюменское" продлится с 11 до 20 часов. Гастромаркет "Преображенский" находится по адресу: ул. Фармана Салманова, 26, к. 1.

Инна Пахомова