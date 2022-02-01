  • 18 февраля 202218.02.2022пятница
  • USD75,7527
    EUR86,1308
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске памятник основателю города создадут по проекту Сергея Титлинова

Общество, 17:38 18 февраля 2022

Тобольская городская дума | Фото: Тобольская городская дума

Проект директора "Екатеринбургского художественного фонда" Сергея Титлинова победил в конкурсе на лучший эскиз скульптурной экспозиции, посвященной основателю Тобольска Даниле Чулкову, сообщает городская дума.

На конкурс заявились четыре участника: Дмитрий Прибыльнов, Александр Медведев, Сергей Титлинов и группа московских скульпторов. Каждый защитил свою работу перед комиссией и очно презентовал эскизный проект.

По итогам голосования выбрали проект Сергея Титлинова. В случае окончательного принятия решения Тобольской городской думой, скульптурная композиции должна быть изготовлена и установлена к 435-летию Тобольска.

Памятник установят в нижнем посаде города на набережной р. Курдюмка, на участке, граничащем с пересечением улиц Кирова, Розы Люксембург и Алябьева.

Напомним, Сергей Титлинов является автором проекта мемориала "Тоболяков Бессмертный полк" в Тобольске. По его проекту в июле 2021 года на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" установили памятник родоначальнику тюменского биатлона Михаилу Либерману. Скульптурную композицию, посвященную писателю-сказочнику Петру Ершову, создавали по проекту Сергея Титлинова, она установлена у Тюменского театра кукол. Открытие прошло 28 августа 2020 г. Титлинов также является автором скульптурной композиции "Великим Камчатским экспедициям" на набережной Туры в Тюмени, ее открыли в 2010 году.

Евгений Новоселов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Сергей Титлинов , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 18.02.2022Снегозадержание проводят аграрии Сладковского района
17:38 18.02.2022В Тобольске памятник основателю города создадут по проекту Сергея Титлинова
17:27 18.02.2022Учащиеся тюменского детского технопарка "Кванториум" создали свою метавселенную
17:17 18.02.2022Незаконную добычу осетров и нельмы на Ямале пресекли сотрудники ФСБ России и полиции