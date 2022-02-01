В Тобольске памятник основателю города создадут по проекту Сергея Титлинова

| Фото: Тобольская городская дума | Фото: Тобольская городская дума

Проект директора "Екатеринбургского художественного фонда" Сергея Титлинова победил в конкурсе на лучший эскиз скульптурной экспозиции, посвященной основателю Тобольска Даниле Чулкову, сообщает городская дума.

На конкурс заявились четыре участника: Дмитрий Прибыльнов, Александр Медведев, Сергей Титлинов и группа московских скульпторов. Каждый защитил свою работу перед комиссией и очно презентовал эскизный проект.

По итогам голосования выбрали проект Сергея Титлинова. В случае окончательного принятия решения Тобольской городской думой, скульптурная композиции должна быть изготовлена и установлена к 435-летию Тобольска.

Памятник установят в нижнем посаде города на набережной р. Курдюмка, на участке, граничащем с пересечением улиц Кирова, Розы Люксембург и Алябьева.

Напомним, Сергей Титлинов является автором проекта мемориала "Тоболяков Бессмертный полк" в Тобольске. По его проекту в июле 2021 года на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" установили памятник родоначальнику тюменского биатлона Михаилу Либерману. Скульптурную композицию, посвященную писателю-сказочнику Петру Ершову, создавали по проекту Сергея Титлинова, она установлена у Тюменского театра кукол. Открытие прошло 28 августа 2020 г. Титлинов также является автором скульптурной композиции "Великим Камчатским экспедициям" на набережной Туры в Тюмени, ее открыли в 2010 году.

Евгений Новоселов