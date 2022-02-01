Тюменским предпринимателям в сфере общепита порекомендовали развивать онлайн-продажи и сервис доставки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для развития любого бизнеса в сфере общественного питания важно развивать онлайн-продажи и сервис доставки. Об этом сообщил предприниматель Сабир Хайретдинов на мастер-классе "Школы гостевого бизнеса". Проект запустил фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" для развития сельских территорий и территорий малых городов.

По его мнению, онлайн-рынок растет ежегодно, мир идет в доставку, не делать этого – ошибка. Есть компании, которые разрабатывают специальные цифровые платформы, они позволяют разработать интернет-магазин, приложение, программу лояльности, сбор обратной связи, рассылку push уведомлений. "Главное понять, что нужно именно вам, все очень индивидуально", - подчеркнул он.

Сабир Хайретдинов считает, что для открытия успешного бизнеса в сфере общественного питания необходимо определиться с концепцией, найти хорошую локацию, подобрать профессиональный персонал, грамотно составить меню.

"Нужно знать свою целевую аудиторию, ведь то, что работает в Тюмени, не будет работать в Ишиме, и наоборот. Нужно понимать, будет ли вам приносить удовольствие то, что вы делаете. Общепит - самый сложный бизнес в мире, но интересный. Главный критерий вашего успеха будет заключаться в бесконечной любви к своему делу и полной вовлеченности в процесс", - сказал он.

Для собственницы сыроварни "Исетская коза" Татьяны Нохриной самое важное в таких мероприятиях – это нетворкинг.

"Среди присутствующих всегда можно найти потенциальных клиентов. Также это новые знакомства, много полезной и нужной информации, интересные спикеры. Благодаря мастер-классу поняла, что нужно развиваться в сфере доставки и активно вести социальные сети", - отметила она.

Ирина Шемякина