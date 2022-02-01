В Пекине завершились Зимние Олимпийские игры

| Фото: Олимпийский комитет России | Фото: Олимпийский комитет России

XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине официально закрыты. Об этом объявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Олимпиада в столице Китая проходила с 4 по 20 февраля. Участие в Играх приняли спортсмены из 91 страны, было разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта. Российские спортсмены на Олимпиаде завоевали 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. По общему числу наград сборная России заняла второе место в медальном зачете.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Евгений Новоселов