  • 20 февраля 202220.02.2022воскресенье
  • USD75,7619
    EUR86,1489
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Пекине завершились Зимние Олимпийские игры

Спорт, 18:45 20 февраля 2022

Олимпийский комитет России | Фото: Олимпийский комитет России

XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине официально закрыты. Об этом объявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Олимпиада в столице Китая проходила с 4 по 20 февраля. Участие в Играх приняли спортсмены из 91 страны, было разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта. Российские спортсмены на Олимпиаде завоевали 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. По общему числу наград сборная России заняла второе место в медальном зачете.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Евгений Новоселов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Олимпийские игры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 20.02.2022В Пекине завершились Зимние Олимпийские игры
15:10 20.02.2022Сборная России на Олимпиаде в Пекине завоевала 32 медали
14:20 20.02.2022В Тюменской области COVID-19 выявлен у 2 тысяч 374 человек
11:45 20.02.2022Российские хоккеисты стали серебряными призерами Олимпиады