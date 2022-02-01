В Тюменской области определили еще один участок для застройки с использованием инфраструктурных облигаций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй участок для застройки с применением инфраструктурных облигаций определили в Тюменской области. Это территория на Московском тракте в Тюмени, сообщает Главное управление строительства.

Площадь под застройку займет 109 га. Это территория справа от трассы между объездной и дачным кооперативом. Предстоит застроить более 720 тыс. кв. метров жилья.

Предполагается, что через 10 лет на этом месте вырастет большой микрорайон. Общий бюджет проекта примерно 36 млрд рублей. Из них 750 млн рублей потребуется на возведение инфраструктуры — коммунальных сетей, дорог и спортивного комплекса.

Реализацией проекта займётся ООО "ТюменьСтройПроект", которое прошло отбор. В ближайшие месяцы застройщик совместно с ДОМ.РФ, АО Банк "ДОМ.РФ" и областными структурами должен разработать финансовую модель реализации проекта жилищного строительства. Средства на возведение инфраструктуры выделяются застройщику по льготной ставке под гарантии региона.

"Строительство инфраструктуры — это одна из самых затратных статей на стадии начала проекта, поэтому регион старается помочь строительным компаниям снизить собственные расходы именно в этот период. Средства, выделяемые за счёт выпуска инфраструктурных облигаций, позволяют сделать это максимально выгодно", - сказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Напомним, в Тюменской области уже реализуется подобный проект. В микрорайоне Плеханово на площади 51 га строится новый жилой комплекс. На обустройство инфраструктуры компания получила займ более 600 млн рублей под 3,5 % годовых.