Тобольские пожарные сыграли в футбол в полной боевой экипировке

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники восьмого пожарно-спасательного отряда приняли участие в соревнованиях по пожарному футболу, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Огнеборцы играли в полной боевой экипировке, включившись в дыхательные аппараты. При этом общий вес нагрузки составил более 20 килограммов.

Победу одержали сотрудники 140 пожарно-спасательного отряда, на втором месте команда 128 ПСЧ, замкнули тройку призеров огнеборцы 37 ПСЧ.