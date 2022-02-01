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Тобольские пожарные сыграли в футбол в полной боевой экипировке

Спорт, 17:21 21 февраля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники восьмого пожарно-спасательного отряда приняли участие в соревнованиях по пожарному футболу, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Огнеборцы играли в полной боевой экипировке, включившись в дыхательные аппараты. При этом общий вес нагрузки составил более 20 килограммов.

Победу одержали сотрудники 140 пожарно-спасательного отряда, на втором месте команда 128 ПСЧ, замкнули тройку призеров огнеборцы 37 ПСЧ.

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# пожарные , футбол

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