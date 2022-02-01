Александр Ремезков: активисты будут помогать жителям и беженцам Донбасса

| Фото: партии «Справедливая Россия – за правду» | Фото: партии «Справедливая Россия – за правду»

Госдума рассмотрела вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Свою позицию по этому вопросу озвучил депутат Госдумы РФ от Тюменской, Курганской и Омской области, фракция "Справедливая Россия - За правду", первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Он напомнил, что 21 февраля президент России откликнулся на обращение парламента и подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией, ДНР и ЛНР. 22 февраля Госдума поддержала эти решения главы государства, ратифицируя договоры с Донбассом.

"Как и другие депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду", я проголосовал ЗА ратификацию этих важнейших документов, - прокомментировал Александр Ремезков. - Наша партия с самого начала поддерживала и поддерживает создание независимых республик на территории Донецкой и Луганской областей. Это неотъемлемая часть политических программ СРЗП. Наш лидер - Сергей Михайлович Миронов - еще летом 2014 года призывал руководство нашей страны признать независимость ДНР и ЛНР. Сегодня это решение было принято окончательно президентом и Федеральным Собранием России".

По словам Александра Ремезкова, Россия исчерпала возможности урегулировать конфликт другими способами - Минские соглашения и другие международные договоренности Украиной не выполняются. Россияне всегда жили и будут жить по принципу "своих не бросаем". Признание ДНР и ЛНР суверенными и независимыми государствами – сегодня единственный способ остановить агрессию украинских Вооруженных сил, спасти жителей Донбасса, предотвратить гуманитарную катастрофу.

"Справедливая Россия - За правду" считает ратификацию договоров о дружбе с Донецкой и Луганской Республиками своевременным и справедливым решением. Активисты нашей партии оказывали и будут оказывать гуманитарную помощь жителям и беженцам Донбасса. В ближайшее время такая работа будет проводиться во всех региональных отделениях партии, во всех избирательных округах.

"В Тюмени, Омске и Кургане, а также в Республике Адыгея на базе моих депутатских приемных и общественных приемных СРЗП для жителей регионов, желающих помочь Донбассу, будет организована работа горячих линий и пунктов сбора вещей и продуктов. Я уже дал соответствующее поручение своим региональным помощникам", - подчеркнул Александр Ремезков.

Кроме того, по инициативе Сергея Миронова все депутаты фракции СРЗП в Госдуме России перечислят свою месячную зарплату в фонд "Доктор Лиза" для оказания гуманитарной помощи пострадавшим гражданам ДНР и ЛНР.