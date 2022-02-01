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В новом промышленном технопарке в Тюмени создадут научные, лабораторные и производственные блоки

Экономика, 16:08 24 февраля 2022

dsk500.com | Фото: dsk500.com

Крупнейший в России промышленный технопарк, который появится в Тюмени на территории бывшего комбината ДСК-500, позволит объединить науку, лабораторный и производственный блоки. Это будет многофункциональный объект, который даст уникальные возможности для развития промышленного комплекса России и региона в целом.

Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Он отметил, что создание промышленного технопарка необходимо для поддержания инвестиционного климата в регионе.

"Наша задача – объединить усилия, знания, международный опыт и создать площадку, которая позволит сделать новый экономический рывок. Располагаться технопарк будет в черте города, это очень удобная локация. При ее создании мы будем придерживаться инвестиционной стратегии Тюменской области, которая включает в себя девять направлений", - отметил Пантелеев.

В Тюменской области проходит международный архитектурный конкурс по созданию концепции технопарка, итоги которого подведут 20 июня 2022 года. Планируется, что работы по реновации ДСК-500 пройдут с 2024 по 2025 годы.

"Надеемся, что участники конкурса привнесут новую уникальную возможность для развития промышленного комплекса Тюменской области и России в целом", - выразил уверенность Андрей Пантелеев.

Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец добавила, что промышленный технопарк позволит создать технологическую среду для устойчивого развития бизнеса, конкурентоспособного на международных рынках.

"Когда мы искали ответ на вопрос в чем уникальность этого проекта, то поняли, что создаем новую модель кооперации. Это важно, потому что сегодня все новое производится на стыке разных индустрий. Мы хотим создать такую модель кооперации, которая действительно окажется работоспособной и позволит создавать конкурентоспособные продукты", - подчеркнула Романец.

Любовь Голышева

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# Андрей Пантелеев , ДСК-500 , Ольга Романец , технопарк

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