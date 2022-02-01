В гордуме решили наградить знаком "За заслуги перед городом Тюменью" заслуженного радиста Зыятдина Низамова

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" будет отмечен Зыятдин Низамов, известный в областном центре и регионе популяризатор радиоспорта. Его кандидатуру на поощрение второй по значимости муниципальной наградой единогласно одобрили депутаты городской думы в ходе заседания 17 февраля.

Как сообщила председатель комиссии по поощрениям, депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасова, комиссией принято решение предложить кандидатуру Зыятдина Хаяловича за значительный вклад в дело воспитания подрастающего поколения, активное участие в жизни города.

Зыятдин Низамов - чемпион мира по радиоспорту, первый в Тюмени мастер спорта СССР, судья республиканской категории и почетный радист СССР, призер различных международных соревнований. Имеет награды и поощрения губернатора и правительства Тюменской области, Тюменской областной думы.

"Этот удивительный человек не перестает восхищать меня своим оптимизмом, - рассказала депутат Елена Бойко. - В свои 89 лет, на пенсии, он действительно продолжает вносить большой вклад в развитие города и передавать свои знания нашей молодежи, он ходит в школы и увлекает радиоспортом детей, пишет книги. Уникальный человек. Прошу всех поддержать его кандидатуру".

Депутат Степан Киричук напомнил, какую настойчивость проявлял Зыятдин Низамов в начале 90-х годов, говоря о важности передачи опыта подросткам. "Именно от него я тогда впервые услышал мысль, что не должно быть образования без воспитания, - рассказал он. – Многие существующие у нас сегодня подростковые и школьные организации заложены и сохранены при инициативе Зыятдина Хаяловича".

Также почетным знаком гордумы "За волонтерство и милосердие" будут отмечены учитель лицея № 93 Ирина Свистунова, председатель ТОС Татьяна Кобыльникова, председатель совета ветеранов района "Тура" Евгения Замятина и другие жители Тюмени.

"Каждый депутат имеет право предоставить к награждению знаком "За заслуги перед городом Тюменью" кандидата, которого он считает наиболее достойным, - напомнил председатель гордумы Евгений Заболотный. – Присвоение награды человеку, которого многие, в том числе и я, помнят со времен своего детства, я считаю знаковым. Он обучает и приучает детей к техническому творчеству, что очень важно".

Николай Ступников