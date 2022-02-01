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Владимир Якушев: принятие нового закона о местном самоуправлении назрело давно

Политика, 18:15 25 февраля 2022

Фото: uralfo.gov.ru/

Принятие нового закона о местном самоуправлении назрело давно - в стране проведена огромная работа по становлению института местной власти.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на заседании Совета по вопросам развития местного самоуправления.

Однако здесь остается еще немало проблем и нерешенных вопросов, отметил полпред главы государства.

"В связи с этим новый закон призван решить ряд ключевых задач. Распространить зафиксированный в обновленной Конституции принцип единства публичной власти на все ее уровни, включая местное самоуправление. Повысить уровень ответственности муниципальных руководителей, обеспечить баланс их прав и обязанностей. Укрепить экономическую базу местной власти, отдавая приоритет самодостаточным, сильным муниципалитетам", - сказал Владимир Якушев.

Для этого, подчеркнул полпред, предусматривается серьезное изменение структуры местного самоуправления. Предлагается создать одноуровневую систему местной власти, упразднив городские и сельские поселения, а также муниципальные районы.

В работе Совета приняли участие главы крупнейших муниципалитетов УФО, председатели региональных ассоциаций муниципальных образований.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , местное самоуправление

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