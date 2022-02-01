Тюменцы примут участие в мастер-классах и народных забавах в Масленичную неделю

| Фото: личный архив Юлии Дериглазовой | Фото: личный архив Юлии Дериглазовой

Масленичная неделя началась 28 февраля у православных христиан. Она продлится до 6 марта, с 7 числа начнется Великий пост.

Старт масленичной неделе задает "Встреча" в понедельник. Православные пекут блины и готовят чучело Масленицы.

Во вторник будет "Заигрыш". В этот день нужно развлекаться, участвовать в играх, свататься. В среду - "Лакомку" - начинаются застолья с блинами. Четверг - "Разгуляй". С него начинаются массовые гуляния.

Семейные встречи с блинами проходят в пятницу и субботу, эти дни известны как "К теще на блины" и "Золовкины посиделки".

В воскресный "Целовальник" - Прощеное воскресенье – принято сжигать Масленицу и просить друг у друга прощенья.

Познакомиться с традициями праздника можно в видеоролике музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

В Тюмени к Масленице приурочат разнообразные мероприятия. Так, в масленичную неделю ДК "Водник", "Орфей", "Торфяник" организуют театрализованно-игровые программы с масленичными мастер-классами, народными забавами и конкурсами.

Детская школа искусств им. В. В. Знаменского 4 марта по адресу ул. Судоремонтная, 2а проведет праздник "Широкая масленица". В программе - масленичные обряды, традиции и игры.

Центр Русской культуры 6 марта в сквере "Казачьи луга" приглашает тюменцев на концерты, спортивные конкурсы, костюмированные акции, развлечения для всей семьи, "Парад Валенок".

Яркий праздник ожидается в Ялуторовске. Напомним, в 2022 году город претендует на получение статуса блинной столицы. 6 марта ялуторовчане намерены испечь трехметровый блин, приглашен главный редактор Книги рекордов России.

Татьяна Ковалева