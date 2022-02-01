В Тюменской области агрофирма "КРиММ" вывезет на поля 350 тысяч тонн торфа

Агрофирма "КРиММ" Агрофирма "КРиММ"

Агрофирма "КРиММ" ежегодно вывозит 350 тыс. тонн торфа. Это делается для улучшения структуры почвы, увеличения производственных показателей.

Как сообщает агрофирма в своем Instagram, им потребуется примерно 17 тыс. 500 автомобилей, чтобы вывезти требуемый объем торфа на поля.

Протяженность подобного каравана автомобилей составит более 300 км непрерывного потока.

Напомним, агрофирма "КРиММ" занимается в основном производством картофеля. Весной в лаборатории "СоКар" в Упоровском районе Тюменской области лаборанты исследуют более 20 сортов семенного материала.