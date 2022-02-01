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В Тюменской области агрофирма "КРиММ" вывезет на поля 350 тысяч тонн торфа

Экономика, 17:39 28 февраля 2022

Агрофирма "КРиММ"

Агрофирма "КРиММ" ежегодно вывозит 350 тыс. тонн торфа. Это делается для улучшения структуры почвы, увеличения производственных показателей.

Как сообщает агрофирма в своем Instagram, им потребуется примерно 17 тыс. 500 автомобилей, чтобы вывезти требуемый объем торфа на поля.

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Протяженность подобного каравана автомобилей составит более 300 км непрерывного потока.

Напомним, агрофирма "КРиММ" занимается в основном производством картофеля. Весной в лаборатории "СоКар" в Упоровском районе Тюменской области лаборанты исследуют более 20 сортов семенного материала.

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# агрофирма КРиММ , торф

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