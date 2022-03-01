Тюменские дзюдоисты выиграли девять медалей на первенстве Урала

| Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо» | Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо»

Девять наград завоевали тюменские дзюдоисты на первенстве Уральского федерального округа среди юношей и девушек до 15 лет в Сургуте, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Всего в турнире приняло участие 315 спортсменов из пяти субъектов России. Дзюдоисты Тюменской области завоевали две золотые медали, две серебряные и пять бронзовых. Золото на счету Айшат Алиевой и Марии Модиной. Серебро у Данияла Шахнавазова и Ксении Резниковой. Пять спортсменов завоевали бронзовые медали: Александра Пономарева, Алиса Малышева, Илья Закк, Антон Ахмадуллин, Илкин Рагимов.

По сумме личных результатов тюменские дзюдоисты заняли третье общекомандное место, уступив ребятам из Челябинской и Свердловской областей.