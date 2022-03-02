Новое в российском законодательстве в марте: нелегальных сборщиков благотворительности накажут рублем

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В России за использование ящиков для благотворительных сборов без легальных оснований будут штрафовать, контроль за оборотом оружия ужесточается, а также вводится ответственность за отсутствие диагностической карты. Какие законы вступили в силу в марте 2022 года, сообщает сайт Государственной думы РФ.

Ужесточение контроля оборота оружия

Запрещено приобретение, хранение, ношение и использование оружия тем, кто не прошел медосвидетельствование на наличие противопоказаний. В него войдут психиатрическое освидетельствование, а также анализы на наркотики и психотропные вещества.

Медосмотр надо будет проходить раз в пять лет тем, кто покупает оружие или уже владеет им. Пройти процедуру можно только в государственной или муниципальной организации.

Борьба с мошенниками в сфере благотворительности

За использование ящиков для благотворительных сборов лицом, которое не имеет права на такую деятельность, и за несоблюдение требований к установке и использованию таких ящиков появится административная ответственность. Максимальное наказание — штраф до 50 тыс. рублей.

Ответственность за отсутствие диагностической карты

За управление автомобилем без диагностической карты вводится штраф в размере 2 тыс. рублей. В течение суток со времени первого нарушения за последующие штрафовать не будут.

Закон касается тех водителей, для которых техосмотр остался обязательным.

"Закон направлен на тех, кто обязан проходить техосмотр, — водителей такси, автобусов и грузовиков. Людей, использующих транспорт в личных целях, штрафовать не будут", — пояснил в своем канале в Telegram председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В законодательстве появляются новые категории жилья

Вводятся понятия "дом блокированной застройки", "многоквартирный дом" и "малоэтажный жилой комплекс".

Раньше правовой статус некоторых типов жилья (таких как таунхаус или дуплекс) фактически не был определен. Они относятся к категории жилого дома, но имеют ряд особенностей, согласно которым не являются ни частными, ни многоквартирными. Это доставляло неудобство их владельцам. Законопроект позволит устранить правовой пробел, возникший в жилищном законодательстве, и защитит права собственников.

"Сегодня по закону жилищный фонд включает в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. Но в последние годы в России появились и набирают популярность новые категории жилья — такие как таунхаус, лейнхаус, дуплекс и другие объекты блокированной застройки. Они относятся к категории жилого дома, но имеют ряд особенностей, согласно которым такой дом не является ни частным, ни многоквартирным. То есть фактически их правовой статус не определен. Часто владельцам такой недвижимости требуется обращение в суд для присвоения зданию категории.

В российское законодательство вводится понятие "дом блокированной застройки" в качестве вида жилого дома. В том числе это позволит снять вопрос о включении таких ветхих домов в региональные программы по проведению капитального ремонта", — пояснил Вячеслав Володин.

Прием на работу инвалидов

Работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 % от среднесписочной численности работников.

Для работодателей, у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, квота будет не более 3 %.

Личные фонды

В России можно будет создавать прижизненные личные фонды для управления имуществом и бизнесом. Учредитель сможет сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски.

Личный фонд также может создать нотариус после смерти гражданина в соответствии с завещанием — тогда он будет наследственным.

Федеральные медицинские реестры

Медицинские документы о рождении и смерти включат в соответствующие федеральные реестры. Их можно будет получить не только на бумаге, но и в электронном формате.

Сведения в реестры будут вносить медорганизации.