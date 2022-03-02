Депутат Евгений Макаренко обратился к несогласным с военной операцией на Донбассе

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Заявлять несогласие в рамках закона и вставать на путь предательства собственной страны - это разные вещи. Об этом написал депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Евгений Макаренко в своем Instagram-аккаунте, выражая свою позицию по поводу геополитической ситуации в мире в целом и поведения граждан России в частности, в связи с проведением военной спецоперации на Донбассе.

"Хочу обратиться к несогласным. Не к тем, кто встал на путь предательства, а кому просто не нравится война. Мне она тоже не нравится. Очень, поверьте, - поделился он. - Но если не сделать это сейчас, будут огромные жертвы в будущем. Мы должны наконец ликвидировать объективную угрозу и жить спокойно, без постоянной "интоксикации" от гнойного нарыва".

Он выразил уверенность в том, что правда на стороне России.

"Все эти годы мы бились за правду, пока на Донбассе истребляли мирных жителей, поэтому я #запрезидента и его решение - встать на защиту простых людей, дать отпор нацистам, которые паразитируют сами знаете за чей счет", - написал Евгений Макаренко и добавил, что военная операция показывает, что президент Владимир Путин объективно отстаивает национальные интересы.

"В противном случае он бы со всем соглашался, жил в свое удовольствие, благо продавать ресурсы можно бесконечно долго. И был бы любимым правителем Запада", - отметил депутат.