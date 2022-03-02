Вертолет с вахтовиками вынужденно сел в аэропорту Красноселькупа из-за проблем с двигателем

| Фото: Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Вертолет Ми-8МТВ авиакомпании "Ямал" совершил вынужденную посадку в аэропорту п. Красноселькуп ЯНАО 2 марта. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, на борту воздушного судна находились восемь человек: три члена экипажа и пять пассажиров.

Вертолет выполнял вахтовый рейс по маршруту п. Тарко Сале - Термокарстовое месторождение. Пострадавших нет, вертолет не получил повреждений. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку. По предварительной информации, вынужденная посадка связана с отказом правого двигателя.