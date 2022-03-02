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Брыкин опровергл участие военнослужащих срочной службы в спецоперации на Украине

Политика, 18:28 02 марта 2022

expert-club.online

Солдаты, проходящие срочную службу, не участвуют в специальной операции на Украине, сказал депутат Государственной думы Николай Брыкин во время рабочего визита в Тюменскую область 2 марта.

Он отметил, что призывников не отправляют в горячие точки, это запрещено законом.

На встрече с жителями Тобольска, представителями общественных организаций он сообщил, что лично пообщался с заместителем министра обороны Николаем Панковым, который обозначил позицию Верховного главнокомандующего, правительства и Минобороны: ни одного солдата срочной службы не направляют в горячую точку.

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# армия , Донбасс , Николай Брыкин

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