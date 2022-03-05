Чемпионат по киокусинкай Тюменской области соберет около 300 спортсменов

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области. | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области.

Около 300 юных спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Тюменской области по киокусинкай 6 марта, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

В спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" встретятся участники от 12 до 17 лет из Тюмени, Ишима, Заводоуковска, Тюменского, Казанского, Абатского, Нижнетавдинского районов. Начало поединков на тюменском татами в 10 часов.

По результатам чемпионата и первенства будет сформирована сборная команда Тюменской области для участия во всероссийских состязаниях.