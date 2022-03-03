Владимир Якушев: у строительной отрасли - богатый опыт работы в напряженных условиях

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Провести встречи с застройщиками, разобрать каждый объект, наметить варианты поддержки поручил главам регионов Уральского федерального округа полномочный представитель Президента России в УФО Владимир Якушев.

Об этом полпред главы государства заявил, комментируя итоги онлайн-заседания штаба комиссии правительства РФ по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

На заседании были рассмотрены меры поддержки строительной отрасли в условиях сложной экономической ситуации и с учетом повышения ключевой ставки ЦБ.

"Главное сейчас – не поддаваться панике и консолидировать усилия. Это далеко не первый кризис в строительной отрасли, но у нас есть богатый опыт работы в самых напряженных условиях, поэтому мы готовы к трудностям. Мы всегда окажем помощь друг другу, важно чтобы люди это ощущали", - отметил Владимир Якушев.

Федеральное правительство в ближайшее время утвердит антикризисный план, который включает в себя, в том числе, поддержку жилищного строительства, смягчение регуляторики и упрощение процедур.

Евгений Бабенко