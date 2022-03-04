Аварийно-опасные участки ликвидируют на дорогах Тюменской области

| Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

На всех 10 аварийно-опасных участках, выявленных на федеральных автомагистралях в Тюменской области по итогам 2020 года в 2021 году выполнили работы для снижения аварийности.

Об этом на онлайн-заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил заместитель начальника Федерального управления автомобильных дорог "Урал" Росавтодора Алексей Комольцев.

В числе антиаварийных мероприятий – установка предупреждающих знаков и средств видеофиксации, внесение изменений в дорожную разметку, обустройство систем освещения. Ряд мер в этой сфере запланирован и на 2022 год. Аналогичная работа постоянно идет на дорогах регионального значения.

В Тюмени по итогам 2021 года количество мест концентрации ДТП удалось снизить на 32 % по сравнению с 2020 годом, доложил глава города Руслан Кухарук. Для этого реализовано 117 мероприятий, в том числе – устройство шумовых полос, нанесение дорожной разметки термопластиком, ограничение максимальной скорости до 40 км в час, устройство искусственных неровностей и переходно-скоростных полос, запрет левых поворотов. На ряде объектов выполнен ремонт дорожного покрытия. Работа продолжается.

"Необходимо постоянно и внимательно анализировать обстановку на наших дорогах и своевременно принимать все необходимые меры для того, чтобы тюменские автомагистрали становились все более безопасными", – резюмировал вице-губератор Тюменской области Сергей Сарычев.

Евгений Бабенко