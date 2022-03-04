  • 4 марта 20224.03.2022пятница
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Аварийно-опасные участки ликвидируют на дорогах Тюменской области

Политика, 09:45 04 марта 2022

uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

На всех 10 аварийно-опасных участках, выявленных на федеральных автомагистралях в Тюменской области по итогам 2020 года в 2021 году выполнили работы для снижения аварийности.

Об этом на онлайн-заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил заместитель начальника Федерального управления автомобильных дорог "Урал" Росавтодора Алексей Комольцев.

В числе антиаварийных мероприятий – установка предупреждающих знаков и средств видеофиксации, внесение изменений в дорожную разметку, обустройство систем освещения. Ряд мер в этой сфере запланирован и на 2022 год. Аналогичная работа постоянно идет на дорогах регионального значения.

В Тюмени по итогам 2021 года количество мест концентрации ДТП удалось снизить на 32 % по сравнению с 2020 годом, доложил глава города Руслан Кухарук. Для этого реализовано 117 мероприятий, в том числе – устройство шумовых полос, нанесение дорожной разметки термопластиком, ограничение максимальной скорости до 40 км в час, устройство искусственных неровностей и переходно-скоростных полос, запрет левых поворотов. На ряде объектов выполнен ремонт дорожного покрытия. Работа продолжается.

"Необходимо постоянно и внимательно анализировать обстановку на наших дорогах и своевременно принимать все необходимые меры для того, чтобы тюменские автомагистрали становились все более безопасными", – резюмировал вице-губератор Тюменской области Сергей Сарычев.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дорожная безопасность , Руслан Кухарук , Сергей Сарычев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:45 04.03.2022Аварийно-опасные участки ликвидируют на дорогах Тюменской области
18:54 03.03.2022В Тюменской области почти на 6% сократилось число погибших в ДТП
17:49 03.03.2022Владимир Якушев: у строительной отрасли - богатый опыт работы в напряженных условиях
16:18 03.03.2022На ближайшем заседании Госдумы обсудят законопроекты об ответственности за фейки