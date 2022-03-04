  • 4 марта 20224.03.2022пятница
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени омича за убийство, сбыт наркотиков приговорили к 20 годам лишения свободы

Происшествия, 14:28 04 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За убийство, сбыт наркотиков и другие преступления, совершенные в Тюмени в 2006 и 2008 годах, житель Омска получил 20 лет лишения свободы, сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что в сентябре 2006 года подсудимый дважды продавал героин малознакомому тюменцу, был признан невменяемым и помещен в психиатрическую больницу на принудительное лечение. Оттуда он спустя некоторое время сбежал.

Находясь в розыске, омич незаконно приобрел огнестрельное оружие, из которого 1 февраля 2008 года убил племянника, а также выстрелил в свою сестру. После этого он покинул Тюмень и длительное время скрывался.

В конце 2020 года преступник нашелся в одном из исправительных учреждений Курганской области. Там он отбывал наказание под чужим именем за сбыт наркотиков. Психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных, которые признали подсудимого виновным. Суд назначил ему 20 лет исправительной колонии строгого режима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , суд , убийство , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 04.03.2022Тоболяк в гостях украл драгоценности на 19 тысяч рублей
14:28 04.03.2022В Тюмени омича за убийство, сбыт наркотиков приговорили к 20 годам лишения свободы
13:39 04.03.2022В центре Тюмени на ул. Республики произошла авария с участием пяти машин
13:32 04.03.2022Водитель бензовоза пострадал в аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск