В Тюмени омича за убийство, сбыт наркотиков приговорили к 20 годам лишения свободы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За убийство, сбыт наркотиков и другие преступления, совершенные в Тюмени в 2006 и 2008 годах, житель Омска получил 20 лет лишения свободы, сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что в сентябре 2006 года подсудимый дважды продавал героин малознакомому тюменцу, был признан невменяемым и помещен в психиатрическую больницу на принудительное лечение. Оттуда он спустя некоторое время сбежал.

Находясь в розыске, омич незаконно приобрел огнестрельное оружие, из которого 1 февраля 2008 года убил племянника, а также выстрелил в свою сестру. После этого он покинул Тюмень и длительное время скрывался.

В конце 2020 года преступник нашелся в одном из исправительных учреждений Курганской области. Там он отбывал наказание под чужим именем за сбыт наркотиков. Психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных, которые признали подсудимого виновным. Суд назначил ему 20 лет исправительной колонии строгого режима.