В Тюменской области тракторы и сеялки подготовят к выходу в поля до 1 апреля

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Более 7,5 тысяч единиц техники задействуют в период весенне-полевых работ предприятия Тюменской области. На поля выйдут 3 тыс. 824 трактора, 2 тыс. 688 сеялок, 1 тыс. 39 культиваторов. Все работы по их подготовке завершат до 1 апреля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте АПК.

В Тюменской области работы по подготовке техники в посевной кампании идут в 262 мастерских, 412 гаражах. Работают 289 звеньев – это 1 тыс. 136 человек.

"Под посев 2022 года в полном объеме засыпаны семена яровых зерновых и зернобобовых культур при потребности 187,8 тысяч тонн. По данным филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, по состоянию на 1 марта, 36 процентов от потребности соответствуют посевным стандартам. В настоящее время сельхозтоваропроизводителями области активно ведется работа по доведению семенного фонда до посевных кондиций, и заключаются договора на приобретение семян для посева в рамках сортосмены и сортообновления", - говорит заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Сельхозпредприятия области, занятые растениеводством, приобретут 138,5 тыс. тонн минеральных удобрений, что выше прошлогоднего показателя на 13 тыс. тонн. Уже закуплено 80,2 тыс. тонн.

"В настоящее время формируется рабочий план на проведение весенне-полевых работ и все работы будут проведены в оптимальные сроки. По многолетним наблюдением аграрии выходят на поля в конце первой, начале второй декады апреля, к посеву приступают в конце апреля", - подытожил Владимир Чейметов.

Анжела Лебедева